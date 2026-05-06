Технологический суверенитет обсудят на пленарной сессии Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

С 13 по 15 мая в Москве, в Инновационном центре «Сколково», состоится ведущее событие года в сфере закупок – XXI Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ». Об этом сообщили организаторы.

«Форум-выставка "ГОСЗАКАЗ" — это зарекомендовавшая себя площадка для решения практических задач в сфере закупок. Уже более 20 лет форум обеспечивает конструктивный диалог как между заказчиками различных уровней, так и между поставщиками обширной товарной номенклатуры», — отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации, член Оргкомитета Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» Антон Алиханов.

В фокусе обсуждения этого года – закупки как механизм достижения технологического лидерства; новации Единой информационной системы в сфере закупок; корректировка правил применения национального режима; реальные кейсы импортозамещения в строительстве, здравоохранении и обеспечении критической инфраструктуры; приоритеты развития конкуренции среди российских производителей и другие актуальные темы.

В пленарной дискуссии «ГОСЗАКАЗ: курс на технологический суверенитет» планируют принять участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев, заместитель руководителя Казначейства России Анна Катамадзе, заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев, заместитель руководителя ФАС России Григорий Радионов, Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, Старший вице-президент по коммерческим ИТ-продуктам ПАО «Ростелеком», руководитель группы компаний «РТК-ЦОД» Давид Мартиросов, Генеральный директор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян. Модератором дискуссии выступит исполнительный директор Государственной корпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

