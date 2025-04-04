«Театральная планета» вновь засияла на рошальской сцене

Творческая лаборатория детских и молодежных театров «Театральная планета» проходит здесь в муниципальном округе Шатура уже в седьмой раз. В этом году фестиваль получил статус всероссийского, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы очень рады, горды. В отборочном туре участвовали коллективы из множества регионов: Владимир, Питер, Саратовская область. Не все вышли в финал, но сегодня сильные, хорошие коллективы радуют нас своим творчеством», — поделилась организатор фестиваля Евгения Бочкова.

Открыл фестиваль спектакль «Приключения Буратино» в исполнении рошальской театральной студии «Фантазия». На сцене — 50 актеров из младшей, средней и старшей групп. Здесь было все — от ярких костюмов до органично вписавшейся музыки и пластичной хореографии.

Оценивает актерское мастерство профессиональное жюри, в составе которого преподаватели театральных колледжей и институтов. Они же проводят для ребят и взрослых мастер-классы. С помощью специальных упражнений оттачивают артистизм, импровизацию, режиссуру. На занятии по сценическому движению — шумная, веселая и творческая атмосфера. Мастер класс здесь проводит преподаватель театрального института имени Щукина Владимир Гончаров.

«Это дисциплина воспитывает профессионально будущего актера для работы в театре и кино. Детям рассказываем, что такое пластика, как работать со своим телом в условиях предлагаемых сценических обстоятельств: например, упасть, сделать кувырок», — рассказал Владимир Гончаров — преподаватель сценического движения и пластики Театрального института имени Бориса Щукина.

Фестиваль продлится 4 дня. За это время коллективы из Подмосковья и других регионов покажут 11 спектаклей и 9 постановок в номинации Театр малой формы. А в финальный день зрителей ждет захватывающая игра «Театральный поединок» и объявление победителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.