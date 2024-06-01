Татьяна Навка назвала Анастасию Заворотнюк невероятной женой, матерью и подругой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, коллега по ледовому шоу вдовца Заворотнюк Петра Чернышева Татьяна Навка на церемонии прощания в Покровском монастыре в Москве в разговоре с корреспондентом РИАМО назвала актрису невероятной женой, матерью и подругой, которая никогда не унывала.

Навка отметила, что лично ей очень не хватает Анастасии, которая была такой уверенной, смелой. Рядом с Заворотнюк, по словам фигуристки, было очень спокойно, ее вера в хорошее и светлое на всегда останется с близкими и друзьями.

«Она была невероятной женой, матерью, подругой. Нашей звездой. Нашей звездочкой. Я уверена, что она там, на небесах, будет гордиться и Петром, и Милой. И всеми-всеми детьми. И мы будем стараться, чтобы она гордилась и радовалась. Мы не должны унывать. Вот этот ореол энергии Настиной, которая была всегда, когда она находилась рядом, она также остается в памяти всех зрителей, всех тех людей, которые ее помнят», — сказала Навка.

На церемонию прощания вместе с Навкой пришел ее супруг Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля также выразил соболезнования семье и близким покойной актрисы, назвав ее прекрасной и мужественной женщиной.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая в больнице после пятилетней борьбы с раком мозга. Проститься со звездой сериала «Моя прекрасная няня» пришли толпы поклонников и знаменитостей, среди которых заметили певицу Лолиту, дрессировщика Эдгара Запашного и фигуриста Илью Авербуха.