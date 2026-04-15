Тарас Ефимов подал документы для участия в голосовании партии «Единая Россия»

Предварительное голосование остается открытой процедурой, в ходе которой жители сами определяют наиболее достойных кандидатов, а сформированный по итогам список партия утвердит на съезде. Такой механизм позволяет учитывать мнение людей и формировать команду, ориентированную на реальные запросы территорий.

«Такой процедуры, как предварительное голосование, сегодня нет ни у одной другой партии в России. Это возможность для любого желающего попробовать свои силы, а главное — понять настроение людей и учесть мнение каждого избирателя, каждого жителя. Предварительное голосование проходит открыто, и его участником может стать любой гражданин России.», — отметил Тарас Ефимов.Тарас Ефимов является председателем профильного комитета Московской областной Думы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству. Он выступил одним из инициаторов расширения механизма инвестиционного налогового вычета для предприятий Подмосковья. В частности, в 2024 году был принят региональный закон, который дал организациям право получать вычет в размере до 100% стоимости имущества и денежных средств, безвозмездно переданных колледжам и техникумам Московской области, готовящим востребованные рабочие кадры — токарей, сварщиков, слесарей, электромонтеров, операторов станков и других специалистов. По итогам 2024 года этой мерой поддержки воспользовались 35 организаций Московской области, а общий объем налогового вычета превысил 4 миллиарда рублей.

«Вся моя жизнь напрямую связана со 118-м избирательным округом, в который входят Железнодорожный, Балашиха и Реутов — это близкие мне города, где живу я, мои друзья и родные: мама, сестра, жена, дочь. Поэтому для меня важно, чтобы эти города становились красивее, комфортнее и современнее. Вопросов у жителей много, и каждый из них важен. Это транспортное сообщение, развитие предприятий, создание рабочих мест, доступность образования и здравоохранения. Именно на представлении и защите интересов жителей я и намерен сосредоточить свою работу», — поделился Тарас Ефимов. Единая Россия на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. В 2026 году предварительное голосование стартовало 11 марта в преддверии выборов в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы. Подать заявку на регистрацию можно до 30 апреля на сайте PG.ER.RU.

Вместе с началом предварительного голосования продолжается прием предложений для Народной программы партии на сайте.

Уже собрано более 16 тысяч инициатив от жителей. Все желающие могут присоединиться к участию в формировании Народной программы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.