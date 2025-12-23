Тараканы в аудиториях, в коридорах, в еде: Финуниверситет атаковали насекомые

Студенты Финансового университета рассказали, что главный корпус вуза на Ленинградском проспекте атаковали полчища тараканов, эти насекомые буквально везде, сообщает «Осторожно, новости» .

Эти насекомые появились в начале учебного года. Сначала они бегали по коридорам и туалетам, но с середины декабря их уже видели в аудиториях, на партах и в столовой. Тараканы регулярно попадаются в еде и напитках.

«Обучение, на минуточку, стоит почти 700 тыс. рублей. Студенты даже не могут в столовой поесть. Тараканы в аудиториях, в коридорах, туалетах, в дверных проемах и в еде. Думаете, приятно в салате или компоте обнаружить таракана? Или встретить насекомое, бегающее по клавиатуре?» — пожаловались студенты.

По их словам, теперь приходится приносить еду в вуз с собой или бегать за фастфудом.

Учащиеся несколько раз обращались к руководству вуза, требуя провести санобработку помещений. 10 декабря прошел «час с деканом» факультета международных отношений. По их словам, он сообщил, что решит проблему, но не сказал когда. Студенты планируют обратиться в Роспотребнадзор.

