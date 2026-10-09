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Тараканы ползают по спящим детям в больнице под Челябинском

Общество
URA.RU

Фото - © URA.RU

В Челябинской области пациентка стационара пожаловалась на засилье тараканов в детском отделении. Они по ночам ползают по телам спящих малышей, сообщает URA.RU.

Инцидент произошел в одной из больниц города Чебаркуля. Мать годовалого ребенка, проходящая лечение вместе с ним, рассказала, что палаты буквально кишат насекомыми.

Пытаясь защитить детей от антисанитарии, женщина за собственный счет приобрела картонные клеевые ловушки. На опубликованной фотографии видно, что разложенное в палате приспособление с приманкой заполнилось десятками крупных живых прилипших прусаков.

Представители медицинского учреждения связали появление паразитов с тем, что пациенты хранят в палатах открытые продукты питания. Тем не менее, администрация больницы принесла официальные извинения за сложившуюся ситуацию и назначила проведение внеплановой усиленной дезинсекции палат, помещений общего пользования.

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