Свыше половины выпускников школ Подмосковья продолжают обучение в колледжах

В 2024 году наблюдается стабильный рост востребованности обучения среднего профессионального образования. Более 50% выпускников школ выбирают колледжи вместо вузов. В рамках приемной кампании было подано свыше 120 тысяч заявлений, что на 32 тысячи больше, чем в 2023 году. Все больше школьников выбирают среднее профессиональное образование, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«С каждым годом растет количество бюджетных мест в наших колледжах и техникумах. В прошлом году было выделено порядка 19 тысяч бюджетных мест, что на 1 тысячу больше, чем в 2023 году. Одними из более популярных направлений являются технические направления, информационные технологии и робототехника — на одно бюджетное место претендуют в среднем 5 человек», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Основные причины популярности среднего профессионального образования: срок обучения от 2 до 3 лет, практические занятия занимают 70% времени, возможность трудоустройства в процессе учебы и отсутствие необходимости сдавать ЕГЭ для поступления.

По итогам первого полугодия 2024 года Московская область заняла первое место в России по числу трудоустроенных выпускников СПО — 65,6%. Почти половина (41%) студентов старших курсов уже работает, а более 10% заключают целевые договоры с работодателями.

Средний балл аттестата абитуриентов, поступающих на программы СПО, в Подмосковье выше среднего показателя по всей России и составляет 4,09 для специальностей и 3,8 для профессий. Выпускники СПО могут продолжить обучение в вузах без учета результатов ЕГЭ.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» разработано более 100 карьерных карт, которые помогают молодым специалистам планировать свой карьерный рост, и создана 171 мастерская, оснащенная современным оборудованием.

Особое внимание уделяется ИТ-направлениям, которые реализуют 36 из 37 колледжей Московской области. Среди ключевых партнеров образовательных учреждений — ведущие компании, такие как ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», ООО «Центр Независимых Технологий Плюс», ООО «Программные технологии» и ООО «Эксперт-Телеком».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.