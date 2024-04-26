Свыше 9 тыс жителей Подмосковья, подвергшихся радиации, получают поддержку

На сегодняшний день в Московской области проживает более 9 тыс. граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС и членов семей погибших инвалидов-чернобыльцев. Для них в регионе предусмотрен ряд мер поддержки. В этом году на ежегодную выплату ко дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах из бюджета предусмотрено 27 млн рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

26 апреля — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Дата посвящена трагическим событиям на Чернобыльской АЭС, крупнейшей в мире техногенной катастрофе

«Подвиг ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС спустя десятилетия остается для нас примером патриотизма и верности Родине. Они рисковали жизнью и здоровьем, чтобы спасти других. Мы храним память о тех, кого уже нет с нами, и отдаем почести живущим участникам ликвидации катастрофы», — рассказал Игорь Брынцалов.

Меры поддержки для граждан, подвергшихся воздействию радиации

Федеральные меры поддержки

Ежемесячные выплаты по нескольким основаниям.

Инвалиды-чернобыльцы могут обратиться за предоставлением взамен части ежемесячной денежной выплаты набора социальных услуг, который включает в себя обеспечение лекарствами, путевки в санаторий, бесплатный проезд на железнодорожном транспорте к месту лечения и обратно.

Гражданам, подвергшимся радиации, предоставляются по федеральному законодательству: компенсации пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоровью инвалидам; ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоровью нетрудоспособным; оплата дополнительного отпуска и единовременная компенсация на оздоровление; сохранение среднего заработка на период обучения новым профессиям и трудоустройства после переезда из отдельных зон радиоактивного загрязнения; ежемесячная выплата на детей до 3 лет; ежемесячная компенсация на приобретение продовольственных товаров; ежемесячная компенсация на питание детей; ежемесячная компенсация на питание с молочной кухни для детей до 3 лет; единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства и компенсация стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества; единовременная компенсация утраченного имущества; ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца; единовременная выплата на погребение; единовременная компенсация семьям, потерявшим кормильца.

На 10 лет снижается возраст выхода на пенсию ликвидаторов последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения в 1986–1987 годах.

Граждане, принимавшие участие в ликвидации катастрофы в 1988–1990 годах, имеют право выйти на пенсию на 5 лет раньше. Это же касается граждан, перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на ЧАЭС.

Военнослужащие и военнообязанные, ставшие инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, имеют право на получение двух пенсий — по инвалидности и страховой пенсии.

В отдельных случаях пенсию по потере кормильца-чернобыльца могут получать его дети и супруги, а также родители.

Все указанные меры поддержки назначаются в социальном фонде РФ. Подробную информацию можно посмотреть на портале.

Меры поддержки Московской области

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Оформить можно на региональном портале госуслуг.

Бесплатный проезд на транспорте по социальной карте жителя Московской области.

Ежегодная материальная помощь в связи с Днем памяти погибших в радиационных авариях предоставляется гражданам: ставшим инвалидами вследствие воздействия радиации; получившим лучевую болезнь или другие заболевания вследствие воздействия радиации; принимавшим участие в ликвидации последствий воздействия радиации; эвакуированным из населенных пунктов, относящихся к зоне отчуждения; переселенным или выехавшим добровольно из населённых пунктов, подвергшихся воздействию радиации; членам семьи погибших (умерших) инвалидов вследствие воздействия радиации и участников ликвидации последствий воздействия радиации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.