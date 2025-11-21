Свыше 800 мероприятий провели в России в рамках акции «Месяц Добрых дел»

Все регионы России стали участниками акции «#МЫВМЕСТЕ — Месяц Добрых дел». Ее с 4 ноября по 5 декабря проводят Росмолодежь и Добро.рф в преддверии Пятого международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Более 800 мероприятий по всей России прошли за 2 недели в рамках акции. В ней принимают участие некоммерческие организации, Добро.Центры, ресурсные центры развития гражданского общества, простые граждане. Участники предлагают свои проекты и акции, регистрируют их на портале Добро.рф. Заявки подали почти 8,5 тыс. волонтеров, более 5 тыс. из них уже приняли участие в добрых делах. Присоединиться к акции может любой желающий.

Лидерами по количеству мероприятий стали Свердловская, Белгородская, Оренбургская, Амурская, Ростовская, Ивановская, Курская, Новосибирская, Волгоградская области и Красноярский край. Самыми активными организаторами стали Пестяковский дом детского творчества в Ивановской области, Ресурсный центр поддержки добровольчества в Севастополе, Голышмановский молодежный центр из Тюменской области и Тындинский центр организации работы ж/д станций в Амурской области.

Всего запланировано более 1,2 тыс. мероприятий по 7 ключевым направлениям добровольчества. Все активности проекта собраны на платформе Добро.рф.

«Несмотря на богатую палитру региональных мероприятий, „Месяц Добрых дел“ будет включать 3 стратегических спецпроекта с нашими партнерами. Альфа-Банк проведет серию мероприятий по финансовой грамотности и повысит навыки и знания пожилых и молодых в регионах. А совместно с ФМБА России мы организуем большую акцию в вузах страны. Планируем, что 50 тыс. студентов сдадут кровь и пополнят ряды доноров страны. Кроме того, в разных городах появятся большие муралы», — рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев.

По всей стране организованы акции по сохранению исторической памяти, благоустройство памятников, проведение уроков мужества и встречи с ветеранами, сбор гумпомощи, поддержка участников СВО и их семей, адресная помощь пожилым, детям-сиротам и семьям, оказавшимся в трудной ситуации, культурное волонтерство, организация экологических субботников и многое другое.

Каждый может стать участником «#МЫВМЕСТЕ — Месяц Добрых дел» в качестве волонтера или организатора мероприятия. Удобная навигация на странице проекта позволяет выбрать регион и увидеть список предстоящих там событий, причем добрые дела можно делать и онлайн, и офлайн. Также можно зарегистрироваться и предложить свою акцию.

Лучшие инициативы, самые вдохновляющие истории и яркие лидеры, отобранные по итогам региональной программы, получат уникальную возможность быть представленными на Пятом Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве — крупнейшей площадке, где встречаются лидеры добровольчества, благотворительности и социального партнерства. Мероприятие соберет более 20 тыс. участников из России и зарубежных стран. Кульминацией форума станет подведение итогов Международной премии #МЫВМЕСТЕ. В церемонии награждения победителей традиционно принимает участие президент РФ Владимир Путин.

Завершится акция «#МЫВМЕСТЕ — Месяц Добрых дел» масштабным празднованием Дня добровольца 5 декабря 2025 года.

Пятый международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ — это ежегодное ключевое событие России в сфере гражданского общества. Со 2 по 5 декабря форум объединит более 20 тыс. участников: волонтерское сообщество, гражданских активистов, представителей бизнеса и государства — для развития движения эффективной помощи людям. В рамках форума пройдет награждение победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ — главной премии социальных проектов при поддержке президента России. Учредитель — Росмолодежь. Организатор — Добро.рф. #МЫВМЕСТЕ можем изменить мир.

Добровольческая деятельность становится доступной и понятной благодаря готовым маршрутам участия в экосистеме Добро.рф, позволяющим быстро включиться в решение конкретных задач и улучшение качества жизни людей. Сегодня в России 32% граждан хотя бы раз в год участвуют в добровольчестве, а число зарегистрированных на платформе Добро.рф волонтеров превысило 9 млн человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.