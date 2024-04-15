Свыше 8 тысяч жителей Подмосковья оформили льготу на зубопротезирование

«В Подмосковье с начала года более 8 тысяч пенсионеров и ветеранов оформили льготу на бесплатное протезирование зубов. Чтобы получить услугу, достаточно посетить стоматолога и потом оформить заявление на регпортале госуслуг. Справки больше не потребуются», — сообщила первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

На основании льготы врачи ставят жителя на учет и зубопротезирование предоставляется в порядке очереди.

В Подмосковье такая услуга доступна ветеранам труда и военной службы, труженикам тыла, а также неработающим пенсионерам и жителям предпенсионного возраста с учетом их доходов.

Мера социальной поддержки не предоставляется жителям, которые получают федеральные меры поддержки.

Подать заявление на оформление льготы можно по ссылке.