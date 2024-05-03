3 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день православные отмечают Великую пятницу, вспоминая крестные страдания Иисуса Христа. Также с профессиональным праздником можно поздравить кондитеров. А еще в этот день в 1314 году родился Преподобный Сергий Радонежский.

Всемирный день Солнца

Всемирный день Солнца в разных странах отмечают с 1994 года. Это — ближайшая к Земле звезда, все другие находятся от нас неизмеримо дальше. Ближайшая к планете звезда Проксима из системы альфа Центавра расположена на расстоянии 4,22 световых лет от Солнца.

Благодаря Солнцу определяется экология планеты. Без него не было бы и воздуха, необходимого для жизни, — он превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замерших вод и обледеневшей суши.

Для жителей Земли важнейшей особенностью Солнца является то, что около него возникла наша планета, и на ней появилась жизнь.

Во этот день энтузиасты и профессионалы, общественные организации мира проводят мероприятия и акции, связанные с демонстрацией возможностей солнечной энергии.

Великая пятница

Это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию святых спасительных страстей Иисуса Христа — осуждения на смерть, крестных страданий и смерти, снятию с креста и погребению.

На утрени (которая традиционно служится вечером в Великий четверг) посреди храма читаются «12 Евангелий Святых Страстей Христовых», избранных из всех четырех Евангелистов, повествующих о страданиях Спасителя, начиная с последней беседы с учениками на Тайной Вечери и кончая погребением в саду Иосифа Аримафейского.

Литургии в Великую пятницу не бывает, так как в этот день Господь принес себя в жертву, а совершаются Царские часы. Вечерня служится в третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа.

Вечером Великой пятницы принято ставить опару для пасхальных куличей. Печь куличи следует в субботу, и красить яйца тоже — считается, что пятничные куличи и яйца портятся быстро, а субботние хранятся долго.

День кондитера в России

Дата празднования Дня кондитера в нашей стране связана с событием 1932 года, когда в СССР был учрежден Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности. Учреждение занималось анализом и модернизацией промышленного оборудования, внедрением новых технологий в процесс производства кондитерской продукции.

Кондитерская продукция неразрывно связана с сахаром и словом «сладкое». Люди, изучающие историю кондитерского искусства, утверждают, что его истоки следует искать в древности, когда люди узнали свойства и почувствовали вкус шоколада, а также тростникового сахара и меда. До определенного момента сладости в Европу попадали именно с Востока.

Часто в День кондитера проводят мастер-классы, конкурсы, дегустации и выставки. Не случайно отдельные произведения кондитеров сравнивают с произведениями искусства.

Всемирный день свободы печати

В 1993 году Генассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати.

Праздник напоминает о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Государство должно защищать эти права, поскольку они представляют собой основу демократии и оказывают реальное воздействие на жизнь людей.

Каждый год День свободы печати приурочен к определенной теме теме, а в преддверии даты международная организация Комитет Защиты Журналистов проводит анализ отношений прессы и власти и направляет главам государств письма с описанием проблем журналистов, на которые стоило бы обратить внимание.

День рождения спама

Дата праздника уходит корнями в 1978 год. В этот день 44 года назад было отправлено первое официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение. Название «спам» рекламной рассылке дал в 1993 году системный администратор Usenet Джоэл Фер.

По данным статистики, до 85% всех электронных сообщений, рассылаемых в Сети, — это спам, ненужная информация. Спам используется для разнообразных преступных и мошеннических операций, в том числе для похищения информации о банковских счетах.

День рождения Преподобного Сергия Радонежского

Фото - © Александр Новоскольцев. Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского на борьбу с Мамаем/Wikipedia.org

Будущий святой получил при рождении имя Варфоломей. Он появился на свет в семье боярина. РПЦ традиционно считает днем его рождения 3 мая 1314 года.

Еще при жизни Преподобный Сергий удостоился благодатного дара чудотворений. Слава о нем быстро распространилась и к нему начали приводить и привозить больных. По словам одного современника, Сергий «тихими и кроткими словами» мог действовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца, часто примирял враждующих между собой князей.

Преподобный Сергий Радонежский почитается величайшим подвижником русской земли. Он является идейным вдохновителем объединительной и национально-освободительной политики великого князя Дмитрия Донского. Благословил его и его войско на победу в Куликовской битве. Также он воспитал плеяду учеников и последователей.

Именины

Сегодня именины празднуют Александр, Гавриил, Григорий, Николай и Федор.