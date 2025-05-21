Свыше 7 тыс жителей Серпухова приняли участие в голосовании по благоустройству
Фото - © фото: пресс-служба Администрации г.о. Серпухов
Всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
По 12 июня голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, с помощью волонтеров в общественных местах, а также в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе». Проект направлен на улучшение качества жилищных условий и создание благоприятной инфраструктуры в urban-среде. В нем задействованы активисты из волонтерских объединений, молодежных центров, колледжей и школ, которые помогают преобразовывать общественные пространства и участвуют в различных мероприятиях.
От городского округа Серпухов представлено 4 территории:
- Сквер на улице Крюкова;
- Сквер на улице Захаркина;
- Парк «Молодых мам» в г. Пущино;
- Сквер «Мирабель» в г. Протвино.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.
«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.