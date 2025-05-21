Свыше 7 тыс жителей Серпухова приняли участие в голосовании по благоустройству

Всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По 12 июня голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, с помощью волонтеров в общественных местах, а также в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе». Проект направлен на улучшение качества жилищных условий и создание благоприятной инфраструктуры в urban-среде. В нем задействованы активисты из волонтерских объединений, молодежных центров, колледжей и школ, которые помогают преобразовывать общественные пространства и участвуют в различных мероприятиях.

От городского округа Серпухов представлено 4 территории:

Сквер на улице Крюкова;

Сквер на улице Захаркина;

Парк «Молодых мам» в г. Пущино;

Сквер «Мирабель» в г. Протвино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.