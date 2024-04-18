Свыше 41 тыс техосмотров проведено в Подмосковье за 2023 г

За 2023 год управлением Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья было проведено более 23 тыс. регистрационных действий в отношении самоходных машин и других видов техники, 41 162 технических осмотра, принято 20 169 экзаменов на право управления самоходными машинами, выдано 14 487 удостоверений тракториста-машиниста и заменено 9 723, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня отмечают свой праздник инспекторы государственного технического надзора России. Поздравляю специалистов Гостехнадзора с их праздником! Наше ведомство курирует сферу государственного технического надзора в Подмосковье с 2021 года. К полномочиям инспекторов гостехнадзора относятся: проверки аттракционов, их регистрация, выдача удостоверений тракториста-машиниста, технический осмотр сельскохозяйственной техники у агропромышленных предприятий, выявление и пресечение нарушений в области эксплуатации самоходных машин, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — У нас отличные специалисты, знающие свое дело и его важность для наших граждан».

За нарушение правил регистрации транспортных средств в 2023 году было вынесено 437 постановлений по делам об административных правонарушениях. Наложено административных штрафов на сумму 1,8 млн рублей.

За предоставление государственных услуг в доход бюджета Подмосковья взыскано более 103 млн рублей государственной пошлины. Инспекторами было проведено 238 надзорных мероприятий и более 1 500 консультирований контролируемых лиц.

«Органы Гостехнадзора играют важную роль в обеспечении безопасности и надежности технических средств, а также в защите интересов граждан и окружающей среды. Инспекторы проводят проверки, выявляют нарушения законодательства и принимают меры по их устранению. Празднование дня образования органов Гостехнадзора напоминает о значимости и важности их работы для общества и призывает к соблюдению правил эксплуатации технических средств», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.