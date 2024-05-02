Свыше 40 кг вторсырья собрали для переработки на акции «Экодвор» Солнечногорска

Первую в этом году экологическую акцию «Экодвор» в формате дворового праздника провели в Солнечногорске. Ее участниками стали свыше 150 человек, сообщается на сайте администрации горокруга.

Жители принесли на переработку 42 кг различного вторсырья, в том числе 8 кг пластиковых крышечек для благотворительного волонтерского проекта «Добрые крышечки» в помощь детям. Больше всего неравнодушные люди собрали макулатуры и пластика.

«В городском округе акция прошла в 27 раз. Она направлена на формирование культуры обращения с твердыми коммунальными отходами. На площадках традиционно были организованы пункты приема вторсырья. Также напоминаю, что в Солнечногорске функционирует площадка «Мегабак», куда жители помимо контейнерных площадок также могут принести и сдать разделенные на разные фракции отходы», — рассказал заместитель главы г. о. Солнечногорск Николай Минаев.

Организаторы мероприятия — молодежный парламент городского округа Солнечногорск, молодежный центр «Подсолнух», местное отделение «Движения Первых» — подготовили спортивно-развлекательную программу. Она включала тематические квесты, творческую мастерскую, книжную «Дармарку» и выставку экспонатов «ЭкоБыт».

Партнерами акции стали региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоПромСервис», некоммерческая организация «ЭкоСпорт» и благотворительный фонд помощи животным «Велес». Они устроили соревнования по игре «Экогольф», направленной на изучение правильной сортировки мусора благодаря попаданию в лунки синих и серых цветов по принципу двухпоточной системы сбора отходов, и рассказали в игровой форме, как ухаживать за домашними животными.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.