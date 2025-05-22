Свыше 39 тыс выпускников Подмосковья сдадут экзамены

23 мая в Московской области стартует основной период проведения единого государственного экзамена. Кампания продлится до 11 июня. В числе первых экзаменов — история, химия и литература. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«В 2025 году ЕГЭ сдадут 35 503 выпускника 11 классов текущего года и 4264 выпускника прошлых лет. Всего участие в экзаменах примут более 39 тысяч человек, на две тысячи больше, чем в прошлом году. Для этого в регионе организованы 256 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), все они размещены на базе школ», — сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Все больше выпускников делают выбор в пользу инженерных, медицинских и IT-специальностей и выбирают для сдачи соответсвуюшие предметы.

«В рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» в этом году введен новый показатель, отражающий долю выпускников, выбравших единый государственный экзамен по естественно-научным предметам, профильной математике и информатике. Мы уже фиксируем положительную динамику: интерес школьников к этим дисциплинам растет. По сравнению с прошлым годом количество участников, выбравших химию, увеличилось на 33%. На 26% вырос выбор в пользу биологии и информатики, на 24% — профильной математики, а на 17% — физики», — подчеркнула Ингрид Пильдес.

Одной из особенностей кампании этого года станет участие родителей выпускников в экзаменационной кампании в качестве общественных наблюдателей — в пунктах будут работать более тысячи представителей родительского сообщества.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут присутствовать на экзаменах в основные дни, предусмотрен резервный период с 16 по 23 июня. Пересдать один предмет по желанию можно будет 3 и 4 июля. Дополнительный этап экзаменов для тех, кто не прошёл государственную итоговую аттестацию, пройдет с 4 по 23 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.