Свыше 3,5 тыс человек поучаствовали в международной акции «Сад памяти» в Подмосковье

На 14 площадках в лесах Московской области в рамках международной акции «Сад памяти» в один день 7 мая на площади почти 20 га было посажено более 43 500 сеянцев, в том числе 36 944 сеянцев сосны и 6 620 сеянцев ели, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Лесные площадки были подготовлены на территории муниципальных округов Егорьевск и Рузский, городских округов Балашиха, Домодедово, Клин, Наро-Фоминский, Серпухов, Сергиево-Посадский и Талдомский.

Для участия в акции приехали и пришли более 3 500 человек — жители Подмосковья, депутаты Московской областной думы, руководство Московской области, коллективы различных министерств, волонтеры, лесничие.

На площадках были организованы концерты, прошли мастер-классы, были развернуты полевые кухни.

Опытные лесничие показывали участникам акции, многие из которых приехали с семьями и детьми, как правильно сажать сеянцы с помощью меча Колесова.

Прекрасная погода и позитивный настрой стали залогом успешного проведения этого полезного экологического мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.