Свыше 300 тыс школьников Подмосковья поучаствовали в олимпиаде «Безопасные дороги»

Завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», которая проходила с 24 сентября по 27 октября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». Больше 304,6 тыс. школьников 1–9-х классов Московской области в игровом формате проверили свои знания о правилах поведения на дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Школьники со всей России активно проходили онлайн-задания — всего приняли участие почти 5,5 млн учащихся.

«Снижение аварийности на дорогах ― задача, которая заложена в национальную цель „Комфортная и безопасная среда для жизни“. И в особом приоритете нашей работы ― детская безопасность. В условиях растущего транспортного потока и расширения дорожной сети страны, знание правил дорожного движения становится крайне важным. Всероссийская онлайн-олимпиада „Безопасные дороги“, которая проходит при поддержке нацпроекта „Безопасные качественные дороги“, зарекомендовала себя как эффективный инструмент просветительской работы. Онлайн-состязание помогает ученикам 1–9 классов проверить уровень дорожной грамотности и углубить свои знания. Мероприятие получило большой отклик среди детей и родителей. В этом году в нем приняли участие почти 5,5 млн школьников, что на 10% больше, чем в прошлом году. А за 5 лет общая аудитория превысила 20,8 млн участников», — отметил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

На примере реальных дорожных ситуаций участники олимпиады разбирали, как правильно вести себя в качестве пешехода и пассажира, а также за рулем велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Больше всего сложностей при прохождении олимпиады вызвали задания про велосипеды и СИМ, в том числе — электросамокаты. С ними справилась только пятая часть участников олимпиады. Лучше всего школьники справились с задачами по безопасному поведению в автомобиле и маршрутных транспортных средствах ― 81% и 61% соответственно.

«В олимпиаде в этом году приняли участие больше 304,6 тыс. учащихся из Московской области, что на 15% больше, чем в 2023 году — в прошлом году свои знания проверили более 257 тысяч школьников», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Организаторами онлайн-олимпиады выступили Министерство транспорта РФ, Госавтоинспекция МВД России совместно c АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.