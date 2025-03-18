Свыше 300 проектов юных исследователей представили на конференции в Подмосковье

Юные исследователи Химок представили свои проекты на IV региональной конференции c международным участием «Крылья». В учебно-практической встрече приняли участие более 500 школьников Химок, а также учащиеся Московской области, Таджикистана и Якутии. Мероприятие провели под руководством малой академии наук «Интеллект будущего», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это событие объединяет наши усилия в формировании исследовательского и проектного мышления. Мы считаем, что жизнь — это проект. Наша задача — научить ребят в жизни решать любые проблемы проектными методами и достигать успехов», — рассказала заместитель директора Химкинского лицея Лариса Чалых.

Ребята представили более 300 исследовательских, инженерных, социальных и бизнес-проектов. Экспертную оценку работ провели педагоги, старшеклассники и выпускники.

Кроме того, преподаватели и студенты Московского государственного технологического университета Станкин и центра цифрового образования «IT –куб» организовали для школьников мастер-классы.

В прошлом году в Химках также провели конференцию «Крылья». В мероприятии приняли участие 370 учащихся начальных и старших классов. Конференция завершилась победой более 80 учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.