Свыше 26 тыс исследований вирусных болезней свиней проведено в Подмосковье

Специалисты государственной ветеринарной службы Московской области продолжают плановый мониторинг эпизоотической ситуации. За 10 месяцев 2025 года ветеринары провели свыше 26,4 тысячи лабораторных исследований на африканскую чуму свиней. Это опасное вирусное заболевание, которое поражает как домашних, так и диких свиней независимо от возраста и породы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Африканская чума свиней представляет особую опасность: инкубационный период длится от 2 до 15 суток, а сама болезнь протекает остро и в большинстве случаев приводит к гибели всего поголовья. Вирус не передается человеку, но его распространение наносит серьезный экономический ущерб хозяйствам, поскольку при установлении диагноза вводится карантин и проводится полная ликвидация животных в очаге. Ветеринары проверили подмосковные хозяйства всех видов собственности, с которыми заключен договор. Результаты исследований подтвердили благополучную обстановку.

Ведомство призывает владельцев животных к бдительности. При любых изменениях в поведении свиней, повышении температуры или появлении других тревожных симптомов необходимо немедленно обращаться к специалистам. Консультацию по вопросам ветеринарии можно получить ежедневно с 9 до 21 часа по единому телефону колл-центра: +7 (495) 668-01-25. В остальное время на линии консультирует электронный помощник «Вита».

