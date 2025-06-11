Свыше 22,3 тыс пап Подмосковья получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Отделение Соцфонда по Москве и Московской области оказывает всестороннюю помощь семьям с детьми. При этом мерами поддержки могут воспользоваться не только мамы, но и папы. К примеру, отец ребенка может уйти в декрет и получать пособие до полутора лет. На сегодняшний день более 22,3 тысячи пап Московского региона оформили ежемесячную выплату, сообщает пресс-служба Социального фонда России.

Уйти в декрет отец может только после того, как у матери ребенка закончится больничный по беременности и родам. Отпуск можно взять до трех лет, но ежемесячное пособие по уходу выплачивается только полтора года. Если в семье воспитывается двое и более детей в возрасте до 1,5 лет, выплата назначается на каждого из них. При этом суммарный размер пособия должен быть не более 100% среднего заработка и не менее суммы двух размеров минимального пособия.

Пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за два года работы, предшествующих наступлению отпуска по уходу, но не менее установленного минимального размера пособия. С 1 февраля 2025 года минимальный размер пособия по уходу составляет 10 103 рубля в месяц, максимальный — 68 995 рублей.

Пока отец находится в декрете, за ним сохраняется его место работы. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет засчитывается в стаж, а также формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты. Таким образом, за каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первенцем, 3,6 коэффициента — при уходе за вторым малышом, 5,4 коэффициента, если папа сидит с третьим и последующими детьми. Если отпуск меньше или больше года, то стаж и пенсионные коэффициенты определяются из фактической продолжительности отпуска.

Более того, с 1 января 2024 года отец вправе досрочно выйти на работу из отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет и продолжать получать ежемесячное пособие. При этом не имеет значения, вышел он на полный или неполный рабочий день либо предпочтет работать дистанционно.

Стоит иметь в виду, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет платят по сведениям только с одного места работы, даже если папа трудится в нескольких. Если отец ребенка — индивидуальный предприниматель, он может рассчитывать на минимальное пособие при условии, что уплатил в предыдущем году добровольные страховые взносы. Безработные могут претендовать на выплату, но только если не получают пособие по безработице или единое пособие.

Чтобы оформить отпуск по уходу за ребенком, отцу необходимо обратиться с заявлением к работодателю. Сведения для расчета будут переданы в отделение Соцфонда по Москве и Московской области. Первую выплату получателю перечислят в течение 10 рабочих дней после предоставления сведений от работодателя. Затем пособие будет поступать ежемесячно.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет могут получать и другие работающие родственники малыша, которые будут фактически осуществлять уход за ним.

Если остались вопросы, всегда можно обратиться в единый контакт-центр отделения Социального фонда России по Москве и Московской области, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (работает круглосуточно, звонок бесплатный).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.