Свыше 1,5 студентов Подмосковья посетили «Ярмарку вакансий»

В городских округах Клин, Лобня и Химки прошла масштабная «Ярмарка вакансий», сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Мероприятие посетили 1,5 тыс. обучающихся выпускных курсов и более 70 работодателей городских округов Клина, Солнечногорска, Лобни и Химок.

Представители работодателей рассказали будущим выпускникам о деятельности своих организаций, имеющихся вакансиях, уровне оплаты труда, социальных гарантиях. Студенты, в свою очередь, смогли непосредственно пообщаться с работодателями, пройти предварительное собеседование, заполнить и оставить свое резюме.

«Подобные мероприятия помогают выпускникам найти достойную работу, получить информацию о доступных карьерных траекториях, перспективных профессиях, а работодателям — закрыть кадровую потребность, — сказали в колледже.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.