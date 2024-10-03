Свыше 1000 деревьев и кустарников высадили в сентябре в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжается озеленение территорий, которое продлится до середины октября. Только в сентябре в различных населенных пунктах муниципалитета было высажено свыше тысячи саженцев деревьев и кустарников. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального образования.

«Наибольшее количество саженцев появилось на улице Заводской в Видном. Там высадили 200 спирей и 40 кустов кизильника. 70 единиц дерена белого высадили в ЖК „Ново-Молоково“, свыше 100 кустов — в 6-м микрорайоне Видного. Также озеленение проведено в поселках Володарского и Развилка, Дрожжино и Горки Ленинские, в нескольких локациях в Видном», — приводятся в сообщении слова директора муниципального предприятия «Благоустройство» Дмитрия Черкасова.

Уточняется, что в ходе озеленения на территориях Ленинского округа также высадили саженцы сирени, туи, рябины, вишни, яблони, сливы, смородины, калины, можжевельника и других растений. Эта работа продлится до середины октября, планируется высадить еще порядка 700 саженцев.

Сотрудники отдела озеленения МБУ «Благоустройство» также продолжают подготовку клумб на территории Ленинского округа к зимнему периоду.

Ранее сообщалось, что за последние 3 года в рамках экологических акций в Ленинском округе высажено свыше 16 тысяч деревьев и кустарников.

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