Свыше 1 тыс объектов нестационарной торговли проверены в Красногорске

Очередное совещание штаба по вопросам потребительского рынка состоялось в администрации Красногорска. Основной темой обсуждения стало приведение объектов торговли к единому архитектурно-художественному образу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник отдела потребительского рынка администрации Илья Ермаков отметил, что одним из наиболее актуальных направлений работы является работа на «вылетных» магистралях, которая проводится согласно поручению губернатора и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках проверки Подмосковья было выявлено более 1 000 объектов потребительского рынка, из которых 200 находятся на «вылетных» магистралях, а 51 объект попал в «красную зону». Для получения информации о единых стандартах внешнего вида объектов торговли можно обратиться в отдел потребительского рынка по адресу: Красногорск, ул. Речная, 20 к2.

Также важной задачей является борьба с несанкционированной торговлей. В этом году было составлено более 30 протоколов, однако более эффективным оказалось приведение всех точек торговли к законному статусу через оформление необходимых документов.

Администрация Красногорска прислушивается к мнению жителей и принимает своевременные решения для обеспечения комфорта граждан. Таким образом, все участники процесса — предприниматели, покупатели и бюджет округа — выигрывают от этой работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.