Свыше 1 тыс человек приняли участие в благотворительном забеге в Подольске

В Подольске более одной тысячи человек присоединились к девятому благотворительному забегу «Бежим к Победе», который прошел в парке имени Виктора Талалихина. Собранные средства направят на реабилитацию ребенка с инвалидностью, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди участников были семьи с детьми, сотрудники предприятий округа, а также олимпийская чемпионка Юлия Гущина, легенда велоспорта Александр Евтушенко и рекордсменка по гиревому спорту Анна Архипова. Присоединилась и известная любительница бега 92-летняя Клара Богатова, которая не пропускает ни одного старта в округе.

«За годы проведения забег, посвященный подвигу наших предков в Великой Отечественной войне, стал по-настоящему народным и был удостоен премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Радует, что с каждым годом он объединяет не только любителей активного образа жизни, но и неравнодушных людей. Спасибо каждому, кто был с нами сегодня!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.