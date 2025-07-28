«Семейные ценности важны всегда, не только в конкретный исторический момент. Возможно, именно в вопросе воспитания детей сегодня это проявляется особенно остро. Наибольшую угрозу здесь представляет понятие „новая семья“. Проблема в том, что само понятие часто как бы иллюминирует ценности, делает вид, будто они больше не нужны. Но без ценностей ни одна семья не может существовать. Любые человеческие отношения — между родителями и детьми, между супругами — всегда опираются на некие общие основания, позволяющие судить о конкретных поступках», — сказал Лоргус.

Он отметил, что ценности не просто передаются «по наследству» — от бабушек и дедушек к внукам.

«Они утверждаются заново в жизни каждого человека. И именно так они передаются из поколения в поколение. Это и есть возрождение духа — духа народа — в каждом новом поколении», — заявил священник.

По словам Лоргуса, родители должны сами жить этими ценностями, только тогда они передадутся детям.

Передается не то, что говорится, а то, что делается, считает священник. Недостаточно читать проповеди или давать наставления — важно, чтобы ценности были частью реальной жизни семьи. Ценности нужно нести вовне — семья не должна замыкаться на себе. Нужно транслировать свои ценности в окружение — среди знакомых, соседей, друзей.

«Важно не считать это чем-то сугубо личным, а воспринимать как общественную задачу. Ну, условно: если горит лес — все выходят его тушить. Если на улице грязно — все выходят убираться. Также и с ценностями: если их соблюдают все — они становятся нормой и обязательной частью жизни ребенка. А если о них только говорят, но не живут по ним — ничего не получится», — заключил священнослужитель.