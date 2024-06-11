В 2024 году свадьбу в России можно сыграть за 55 тыс. рублей, собрав минимальный свадебный набор. Об этом говорится в исследовании «ЮMoney» и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», сообщает газета «Известия» .

В минимальный свадебный набор для двоих входят свадебные наряды, букет невесты, бутылка шампанского и пара обручальных колец. В этом году ценник на такой набор составил 55 069 рублей, что на 5% дороже, чем в 2023 году.

«Получается, что расходы на минимальный свадебный набор растут медленнее годовой инфляции, которая, по данным Минэкономики РФ, составила 8,17%», — заявили в «ЮMoney».

Глава службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова отметила, что в последнее время россияне все чаще играют свадьбы на двоих, не приглашая на торжество гостей. В связи с этим, по словам эксперта, в ресторанах увеличилось количество оплат со стороны новобрачных, однако снизился средний чек.