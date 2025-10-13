Суды в России жестко штрафуют школы за непредотвращение буллинга

Школы в России будут жестко наказывать за буллинг среди детей, а именно за невмешательство и принцип «сами разберутся». За нарушение предусмотрен крупный штраф или даже уголовный срок, сообщает Baza .

Это наблюдается в тенденции судебных решений в стране.

Например, в Хабаровском крае мать школьницы, над которой издевались одноклассники, отсудила у учебного учреждения 270 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный вред. Ее ребенка 3 года оскорбляли, обсыпали мукой, также у девочки портили вещи и прятали одежду. Женщина добивалась реакции, но учителя в ответ только разводили руками.

Как пояснил адвокат бюро «МУР» Антон Лянгерт, к ответственности призвали школу, а не родителей, так как была презумпция вины. Ведь школа обязана контролировать учеников и обеспечивать безопасность в своих стенах. Также школа обязана действовать, то есть учителя должны принимать меры, если есть травля учеников. Для этого нужно привлекать психологов, родителей обидчиков, рассказывать о ситуации в комиссию по делам несовершеннолетних.

Еще юрист добавил, что важен и возраст агрессоров. Так как ответственность в РФ в основном наступает с 16 лет, то ответственной за нанесенный вред становится организация, которая обязана его предотвратить.

Буллинг также может повлечь административную или уголовную ответственность. Отдельной статьи за травлю в законах РФ нет, но в этом случае действия агрессоров попадают под другие нормы. Родителям пострадавших детей нужно сразу фиксировать факты нападений, собирать доказательства и добиваться реакции школы — только таким образом они смогут защитить ребенка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.