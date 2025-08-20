Судебные приставы Подмосковья присоединились к акции «Собери ребенка в школу»

В преддверии нового учебного года судебные приставы Московской области проводят традиционную ежегодную акцию «Собери ребенка в школу». Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

В этом году акция «Собери ребенка в школу» будет проходить с 20 августа по 2 сентября. Ее цель — привлечение внимания общественности к проблеме взыскания алиментов, формирование в обществе негативного отношения к должникам по алиментам с целью побуждения должников к уплате алиментов.

В рамках акции судебные приставы проведут информационные мероприятия с представителями смежных структур, инспекторами по делам несовершеннолетних и сотрудниками органов опеки и попечительства. В средствах массовой информации Московской области будет проводиться просветительская работа о необходимости оплаты алиментов и мерах принудительного исполнения в случае уклонения от исполнения решения суда.

На дорогах Московской области совместно с инспекторами ГИБДД будут проведены усиленные исполнительно-разыскные мероприятия по поиску среди водителей должников по алиментным платежам.

В рамках внеслужебной деятельности сотрудники органов принудительного исполнения посетят подшефные детские учреждения, окажут адресную помощь семьям с детьми, сдадут донорскую кровь для детских медицинских учреждений.

«С начала 2025 года доля исполнительных производств, в рамках которых реализованы права на получение алиментов, составила 92,3%», — отметил врио руководителя Главного управления Игорь Никишин.

