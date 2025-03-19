Судебные приставы Подмосковья отметили День воссоединения Крыма с Россией

18 марта по всей стране прошли патриотические мероприятия, посвященные дню, когда стали известны результаты референдума, и Республика Крым и Севастополь стали новыми субъектами Российской Федерации. День воссоединения служит напоминанием о том, что защита национальных интересов и территориальной целостности страны является приоритетом, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Сотрудники подразделений Главного управления приняли участие в мероприятиях, посвященных празднику и патриотическому воспитанию.

Так, например, члены Молодежного совета Главного управления ФССП России по Московской области поучаствовали в интеллектуально-патриотической викторине «Крым. Путь Домой» в г. о. Химки. Мероприятие было направлено на понимание причин и исторического значения воссоединения России и Крыма.

А сотрудники Дубненского городского отделения Главного управления посетили образовательное учреждение, где провели открытый урок с ребятами и рассказали им о важности события, истории России и об изменениях, которые произошли в Крыму и Севастополе за 11 лет.

Важно, чтобы история русской Тавриды навсегда осталась в народной памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.