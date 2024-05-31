Судебные приставы Подмосковья организовали праздник ко Дню детей

В преддверии Дня защиты детей сотрудники и члены первичной профсоюзной организации Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области по сложившейся традиции побывали в гостях у воспитанников Малаховского детского туберкулезного санатория. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для своих маленьких друзей гости приготовили подарки — пазлы, настольные игры, воздушный пластилин — все то, что сделает летние каникулы более интересными и познавательными. Так же от сотрудников Главного управления передали игрушки и вещи, которые они собрали для детишек в преддверии праздника.

В этот раз к своим юным друзьям члены первичной профсоюзной организации Главного управления приехали с новыми гостями, волонтерами проекта «Доброе дело». Волонтеры подготовили для детишек увлекательные спортивные состязания, в которых приняли участие и сотрудники службы. Все участники спортивных соревнований получили подарки.

С нетерпением дети ждали своих друзей — сотрудников отделения специального назначения. Сотрудники спецназа в этот раз показали ребятишкам, как оказывать первую медицинскую помощь. Обучающее занятие превратилось в увлекательную игру, где каждый мог оказать помощь другу. Дети, как всегда, с радостью примерили экипировку спецназа судебных приставов — бронежилеты, каски, рации.

Долгожданная встреча закончилась футбольным матчем между мальчишками-воспитанниками и сотрудниками спецназа. Каждая команда играла на пределе своих возможностей, проявляя свои спортивные навыки и уважение к соперникам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.