Суд включил «Теслер Архитектс» в реестр недобросовестных поставщиков
Фото - © ФАС России/Медиасток.рф
Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Теслер Архитектс» в иске о признании незаконным решения Московского областного УФАС России о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
МКУ «Управление Благоустройства городского округа Мытищи» обратилось в Московское областное УФАС России с жалобой на односторонний отказ ООО «Теслер Архитектс» от исполнения контракта по разработке концепции и проектно-сметной документации для сквера «Аллея ветеранов».
По итогам рассмотрения обращения антимонопольное ведомство признало действия компании нарушающими законодательство и приняло решение о включении сведений о ней в реестр недобросовестных поставщиков.
ООО «Теслер Архитектс» попыталось оспорить это решение в суде, однако Арбитражный суд города Москвы отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность позиции УФАС.
