Суд включил «Теслер Архитектс» в реестр недобросовестных поставщиков

сегодня в 12:34

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Теслер Архитектс» в иске о признании незаконным решения Московского областного УФАС России о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

МКУ «Управление Благоустройства городского округа Мытищи» обратилось в Московское областное УФАС России с жалобой на односторонний отказ ООО «Теслер Архитектс» от исполнения контракта по разработке концепции и проектно-сметной документации для сквера «Аллея ветеранов».

По итогам рассмотрения обращения антимонопольное ведомство признало действия компании нарушающими законодательство и приняло решение о включении сведений о ней в реестр недобросовестных поставщиков.

ООО «Теслер Архитектс» попыталось оспорить это решение в суде, однако Арбитражный суд города Москвы отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность позиции УФАС.

