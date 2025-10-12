Суд разрешил выделять Надеждину деньги на лекарства

Арбитражный суд Московской области постановил ежемесячно выделять признанному банкротом Борису Надеждину чуть более 311 тыс. рублей из его конкурсной массы на приобретение лекарств и оплату медицинских услуг, сообщает РИА Новости .

«Исключить из конкурсной массы и выделять ежемесячно, с даты вынесения определения, денежные средства должнику Надеждину Борису на покупку лекарственных препаратов, оплату медицинских услуг в размере 311344,87 руб», — говорится в определении суда.

Средства будет производиться финансовым управляющим при наличии у должника дохода, а ходатайство Надеждина об исключении денежных средств из конкурсной массы суд удовлетворил частично.

В апреле текущего года Надеждин был признан банкротом из-за долгов после иска Агентство по страхованию вкладов от имени Росэнергобанка. Общая сумма долга составила 77,4 млн рублей. В отношении имущества политика было инициировано исполнительное производство для его реализации в счет погашения задолженности.

