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Суд продлил срок следствия по делу о теракте в «Крокусе» до 22 декабря

Суд продлил срок предварительного следствия по уголовному делу о теракте в «Крокус сити холле» до 22 декабря, пишет РИА Новости .

«Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен… до 22 декабря 2024 года», — говорится в судебных материалах.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, где готовилась к выступлению группа «Пикник», и начали расстреливать людей, затем подожгли здание. В результате их действий погибли 145 человек.

О трагедии высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал произошедшее «общей болью и общим горем».

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.