Суд подтвердил нарушение ООО «ГЭХ Закупки» при закупке топлива

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС о нарушении Закона о закупках со стороны ООО «ГЭХ Закупки», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом для разбирательства стала жалоба ООО «Топливная компания «Оптима» на действия ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» при проведении открытого конкурентного отбора в электронной форме на площадке ЭТП Газпромбанк. Закупка касалась поставки дизельного топлива.

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрело обращение и признало жалобу обоснованной, установив нарушение закона о закупках.

ООО «ГЭХ Закупки» оспорило это решение в суде. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность позиции антимонопольного органа.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

