Суд поддержал включение ООО «Форснаб» в реестр недобросовестных поставщиков

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Форснаб» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» о внесении сведений в отношении ООО «Форснаб» в РНП по факту уклонения общества от заключения контракта на поставку ванны ультразвуковой, вытяжного шкафа с раковиной, стола-мойки двойного, шкафа лабораторного вытяжного.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Форснаб» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

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