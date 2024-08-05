Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении жалобы ГК «Строй город»

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение управления ФАС России по Подмосковью о признании жалобы ООО «Группа компаний „Строй город“» о нарушении закона о контрактной системе необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Группа компаний „Строй город“» на действия (бездействие) администрации Рузского округа, муниципального казенного учреждения «Центр закупок Рузского городского округа» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» электронного аукциона на выполнение работ по модернизации детских игровых площадок.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу необоснованной.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Группа компаний „Строй город“» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Подмосковье также работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.