Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Прогресс»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Прогресс» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФКУ «ЦХиСО ГУ МДВ России» (заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Прогресс» в РНП по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на поставку в 2023 году дизельного топлива.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Прогресс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Московской области, а также исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми нарушениями являются нарушения при размещении извещений о закупках, а также при направлении сведений по контрактам в реестр контрактов Единой информационной системы в сфере закупок.