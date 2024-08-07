Суд отказал заочно арестованной Юлии Навальной* в удовлетворении жалобы

сегодня в 18:20

Суд апелляционной инстанции отказал Юлии Навальной* в удовлетворении жалобы, ей оставили прежнюю меру пресечения, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда столицы об избрании меры пресечения в отношении Навальной* в виде заключения под стражу. Ее апелляцию не удовлетворили.

Ранее суд заочно арестовал Юлию Навальную* на два месяца. Ее обвиняют в преступлении по части 2 статьи 282.1 УК РФ «Участие в экстремистском сообществе». Она обжаловала заключение под стражу.

Навальную* также объявили в розыск. Она уехала из РФ вместе с детьми.

*признана иноагентом в РФ, внесена в список террористов и экстремистов