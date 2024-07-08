Суд оправдал экс-губернатора Кировской области по делу о взятках

Кировский суд оправдал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями. В 2023 году его приговорили к 2,5 годам колонии, однако сразу же освободили от наказания из-за истечения срока давности, сообщает SHOT.

Приговор был обжалован прокуратурой и защитой. В середине июня Белых вышел на свободу после того, как пробыл в колонии восемь лет по делу о взятках. В 2016 чиновника приговорили к такому сроку, а также обязали выплатить штраф 48,2 млн рублей.

Перед выходом из колонии Белых обратился с письмом к общественности. Экс-губернатор Кировской области отметил, что в ближайшее время хочет погулять по городу, побыть с детьми и увидеть родных. Он попросил пока его не беспокоить.

Также Белых в течение следующих трех лет не сможет занимать государственные должности.