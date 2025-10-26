Суд изъял имущество на 480 млн рублей у экс-чиновника Росприроднадзора

Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции об изъятии имущества на сумму 480 миллионов рублей у бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова и членов его семьи.

Как сообщили ТАСС в суде, апелляционная коллегия рассмотрела жалобу на иск Генпрокуратуры и постановила оставить без изменения первоначальное решение Нагатинского суда, который полностью удовлетворил требование надзорного ведомства об обращении всего оспариваемого имущества в доход государства.

Как уточнили в Генпрокуратуре, Фролов попал в поле зрения ведомства в ходе проверки в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника федеральной противопожарной службы Виктора Великодного, заместителем которого он работал с 2013 по 2019 год. Ранее иск к самому Великодному на сумму свыше 409 миллионов рублей также был удовлетворен, а его имущество конфисковано.

В отношении самого Фролова возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, связанное с отказами в выдаче лицензий филиалу ФКП «Завод имени Свердлова» — «Бийскому олеумному заводу» на работы с опасными отходами.