Суд арестовал москвича на 10 суток за граффити РДК* на двери в доме

В Москве суд арестовал на 10 суток 20-летнего местного жителя за граффити «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* на двери в доме, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В ночь на 24 февраля Андриан Р. нарисовал граффити запрещенного в РФ движения на двери к пожарной лестнице в многоэтажке на Талдомской улице. Рядом молодой написал аббревиатуру РДК*.

19 марта в отношении москвича составили административный протокол по статье 20.3 КоАП ( пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Столичный суд признал Андриана виновным и назначил наказание в виде ареста сроком на 10 суток. В ходе судебного заседания молодой человек признал вину.

*Организация признана террористической и запрещена в России

