Суд арестовал директора «Крошки-картошки» на 5 дней за избиение девушки в метро

Суд в Москве отправил на пять дней административного ареста директора франшизы «Крошка-картошка». Он в новогодние праздники набросился на пассажирку в метро Москвы и избил ее, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы административного дела.

Конфликт случился вечером 8 января в вагоне метро между станциями «Курская» и «Электрозаводская». В протоколе об административном правонарушении говорится, что мужчина скинул рюкзак девушки на пол. Затем атаковал ее основанием ладони в угол переносицы и глаза.

После атаки девушка ударилась затылком о стену вагона. Мужчина вину признал, но сказал, что не хотел причинить вред.

Суд расценил действия мужчины по части 1 статьи 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»). За это могут выписать штраф или административный арест на срок до 15 дней.

