Субботник пройдет в Подмосковье 25 апреля

Общеобластной субботник состоится 25 апреля во всех муниципалитетах Подмосковья. Жители смогут привести в порядок дворы, парки и общественные пространства, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Подмосковье готовится к ежегодной весенней уборке. Накануне коммунальные службы провели масштабные работы: промыли асфальт, плитку и брусчатку, обновили краску на скамейках и малых архитектурных формах, собрали и вывезли мусор с газонов. Специалисты также продезинфицировали контейнерные площадки, отремонтировали детские и спортивные комплексы, опилили сухостой и удалили аварийные деревья.

В день субботника жители смогут выйти на придомовые территории и в общественные пространства. В программе — уборка газонов и клумб, посадка деревьев и кустарников, приведение в порядок дорожек, детских площадок и зон отдыха.

В регионе организовано 635 площадок для проведения уборки и 552 точки выдачи инвентаря. Участникам предоставят мешки для мусора, перчатки, грабли и метлы. Организаторы рекомендуют надеть удобную одежду и обувь по погоде, взять головной убор и питьевую воду, соблюдать технику безопасности и работать только в перчатках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.