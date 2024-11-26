XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе 26–27 ноября 2024 года с участием руководителей государств. Основной темой форума станет: «Реализация потенциала торгово-экономического сотрудничества России и Казахстана — новые вызовы и возможности». Информационное агентство «ФедералПресс», признанное общественно-политическое онлайн-издание по вопросам субъектов РФ, будет освещать события форума на месте, сообщает «ФедералПресс» .

В рамках мероприятия функционирует студия издания. На территории Дворца борьбы работают профессиональные фотографы, журналисты и видеооператоры от ИА «ФедералПресс».

Форум зарекомендовал себя как важная площадка для дискуссий, которая объединяет представителей власти, бизнеса и экспертов из обеих стран. Это одно из крупнейших и наиболее значимых двусторонних экономических событий.

Ожидается участие более трех тысяч человек, включая делегации из 30 регионов России. В рамках программы планируются тематические панельные сессии, выставка достижений, гастрономический фестиваль, модный показ и многое другое.