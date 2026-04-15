Студенты техникума посетили машзавод в Орехово-Зуевском округе

Экскурсия прошла на АО «Демиховский машиностроительный завод» в рамках ежегодной акции «Неделя без турникетов». Студенты увидели, как организован производственный процесс, и проследили этапы создания современных электропоездов, которые используются на железных дорогах России.

После посещения цехов ребята побывали в выставочном центре предприятия. Там им рассказали об истории завода и показали продукцию разных лет. Особый интерес вызвали действующие макеты железных дорог с динамическими моделями электропоездов производства АО «ДМЗ».

«Экскурсии являются важным элементом образовательного процесса, который помогает студентам не только получать знания, но и готовиться к будущей профессиональной жизни», — отметили в пресс-службе ДМЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.