Студенты Талдомского округа приняли участие в театральном конкурсе

Во Дворце культуры «Октябрь» города Дубна с 5 по 7 апреля прошел XI Межрегиональный театральный фестиваль-конкурс «Здравствуйте, это мы!». Студенты Талдомского филиала «Московский Губернский колледж искусств» приняли участие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это событие стало настоящим праздником театра, объединившим талантливых артистов и театральные коллективы. В этом году в нем приняли участие 15 коллективов из Московской и Тверской областей.

Фестиваль предложил зрителям уникальную программу, в которой были представлены разнообразные постановки — от классических драм до современных интерпретаций.

Жюри, состоящее из профессионалов театрального искусства, внимательно оценивало выступления и определило победителей.

Студенты специальности «Народное художественное творчество» Талдомского филиала «Московский Губернский колледж искусств» завоевали Гран-при конкурса в номинации «Драматический спектакль» и диплом за лучший дуэт, так же получили заслуженную награду Владимир Чанов и Арина Гущина.

В атмосфере творчества и вдохновения зрители, участники и организаторы вместе отметили важность театрального искусства в нашей жизни. Фестиваль «Здравствуйте, это мы!» стал настоящим символом единства и многообразия театральной культуры в России.

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