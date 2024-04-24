Студенты Ступина смогут подработать перед летом в сфере сельского хозяйства

В хозяйствах группы компаний «Малино» начался сезон работы студенческих отрядов. В этом году к работе привлечены студенты Ступинского техникума имени Туманова. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

По словам советника директора Ступинского техникума имени А. Туманова по воспитанию Веры Комаровой, у них с хозяйством заключен договор о сотрудничестве.

Подобная практика трудоустройства началась в сентябре прошлого года, успешно продолжается сейчас.

«Студенты принимали участие в уборочной кампании и работали в ЗАО «Городище». По отзывам предприятия, участники трудовых отрядов из Ступина оказали ощутимую помощь. Нас попросили привлечь их снова, но на другой объект», — рассказала Комарова.

Сейчас ребята занимаются сортировкой картошки для посевной. С 25 апреля планируется изменение деятельности. Студентов переведут в тепличный комплекс, где будут высаживать картофель из пробирок.

Трудовые отряды набираются по желанию.

«Это хороший социальный опыт и первая официальная работа для студентов. У нас есть ребята, которые выросли в деревне, им это понятно, близко. Для кого-то возможность попробовать себя в новой сфере деятельности. И немного заработать перед летом», — уточняет советник директора.

За труд студенты получают заработную плату, бесплатное питание и компенсацию транспортных расходов.

Общий объем производства продукции «Малино», в состав которой входит 16 предприятий в Московской и Тульской областях, ежегодно достигает более 400 тыс. тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.