Студенты поздравили пожилых из Московской и Нижегородской областей с праздником

В рамках празднования Дня пожилого человека студенты, родители и преподаватели колледжа «Подмосковье» приняли участие в акции «Уважение. Забота. Ответственность». Волонтеры колледжа привезли в «Пансионат «Клинский» угощение для праздничного стола, которое сможет порадовать жителей пансионата, а также передали открытки, изготовленные руками студентов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Также в рамках традиционной акции «Из рук молодежи — частичка теплоты», организованной проектом «Внуки по переписке», студенты колледжа совместно с советником директора по воспитанию Надеждой Григорьевой изготовили поздравительные открытки для подопечных ГБУ «Пильнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Нижегородской области.

«Студенты вложили в каждую открытку тепло и внимание, украсив их рисунками, аппликациями и сердечными пожеланиями. Цель акции — выразить заботу и внимание пожилым людям, подчеркнуть важность социального участия молодежи и наладить взаимодействие между поколениями накануне «Международного дня пожилых людей». Бабушки и дедушки тепло отозвались об участии студентов, выразив искреннюю благодарность за проявление сердечной заботы и поддержки», — отметили в учебном заведении.

