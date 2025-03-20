Студенты подмосковного техникума поучаствовали в конкурсах профмастерства от «Росатома»

На базе межрегионального центра компетенций — техникума имени С. П. Королева прошли отраслевой чемпионат профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills и дивизиональный конкурс профессионального мастерства среди работников дочерних строительных организаций «Лучший по профессии». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В соревнованиях AtomSkills по компетенциям «Сварка», «Тепломонтаж» и «Строительно-монтажные работы» приняли участие 23 студента из колледжей Москвы и Подмосковья, а также 57 сотрудников «Росатома». Кроме того, в рамках чемпионата для школьников Московской области проводились профориентационные мероприятия, где они смогли познакомиться с востребованными специальностями атомной отрасли.

Одновременно с чемпионатом прошел дивизиональный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В нем соревновались специалисты в номинациях «Сварочные технологии», «Методы неразрушающего контроля», «Общестроительные работы», «Тепломонтажные работы», а также «Столярно-плотнические, паркетные и стекольные работы».

Студенты МЦК — Техникума имени С. П. Королева успешно проявили себя в студенческой лиге чемпионата. В ходе выполнения конкурсных заданий они продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки.

По итогам соревнований лучшим участником в номинации «Лучший специалист сварочных работ» стала Дария Бурдакова. Также студентка техникума Екатерина Вредова победила в номинации «Метод неразрушающего контроля». Они продолжат участие в следующем этапе конкурса, который пройдет в Екатеринбурге.

Кроме того, участники получили предложения о трудоустройстве на предприятия Госкорпорации «Росатом».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.