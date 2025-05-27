Студенты Подмосковья взяли золото и три серебра на чемпионате Profskills Belarus

26 мая в Минске завершился VI республиканский конкурс профессионального мастерства Profskills Belarus 2025 — открытый чемпионат стран-партнеров для конкурсантов из зарубежных государств. В составе сборной России в соревнованиях приняли участие представители Московской области, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«Наши студенты достойно представили Россию на международной арене, получив золото и три серебра. Это результат упорной подготовки, командной работы преподавателей и стремления к профессиональному росту. Мы гордимся каждым участником и продолжим создавать условия для развития и поддержки талантливой молодежи», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Студенты колледжей Подмосковья продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки и завоевали призовые места:

Золото в компетенции «Облицовка плиткой» — Сергей Данилюк, студент Сергиево-Посадского колледжа;

Серебро в компетенции «Мехатроника» — Николай Грачев и Максим Рогов, студенты Раменского колледжа;

Серебро в компетенции «Электроника» — Максим Давыдов, студент Раменского колледжа;

Серебро в компетенции «Преподавание в младших классах» — Анна Рожкова, студентка Истринского профессионального колледжа — филиала ГГТУ.

В республиканском конкурсе около 400 конкурсантов из Беларуси, России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Зимбабве продемонстрировали свое мастерство по 50 компетенциям (профессиям) в области строительных, производственных, инженерных, информационных и коммуникационных технологий, транспорта и логистики, социальных и персональных услуг, творческих профессий и моде. Мастерство конкурсантов оценивали более 400 экспертов из числа педагогических работников и специалистов предприятий.

На сегодняшний день в Подмосковье работают 37 колледжей, готовящих специалистов по более чем 175 направлениям подготовки — от инженерных и IT-компетенций до сферы сервиса и образования.

В регионе реализуется комплексная программа модернизации среднего профессионального образования: обновляется материально-техническая база, открываются мастерские по современным стандартам, активно внедряются дуальные форматы обучения. Все это позволяет подмосковным студентам успешно конкурировать на международных чемпионатах и уверенно выходить на рынок труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.